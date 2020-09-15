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В Бурятии оштрафовали призывника

В Бурятии оштрафовали призывника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Парень не явился по повестке в военкомат

Как выяснила прокурорская проверка, в военном комиссариате Кабанского района Бурятии нарушали закон о воинской обязанности и военной службе.

Выявлено, что в период весенней призывной кампании гражданин, подлежащий призыву на военную службу, без уважительных причин не явился по повестке в районный военный комиссариат. Молодой человек уклонился от исполнения воинской обязанности по несению военной службы.

В отношении призывника возбуждено административное дело. Парень привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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