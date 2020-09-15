В Бурятии оштрафовали призывника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень не явился по повестке в военкомат



Как выяснила прокурорская проверка, в военном комиссариате Кабанского района Бурятии нарушали закон о воинской обязанности и военной службе.



Выявлено, что в период весенней призывной кампании гражданин, подлежащий призыву на военную службу, без уважительных причин не явился по повестке в районный военный комиссариат. Молодой человек уклонился от исполнения воинской обязанности по несению военной службы.



В отношении призывника возбуждено административное дело. Парень привлечён к административной ответственности в виде штрафа.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

