Её супруга с напарником спасли на реке Китой
На имя начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александра Маркова пришло письмо от жительницы Москвы. Женщина поблагодарила за спасение ей мужа.
- Хочу выразить огромную благодарность спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, которые 7 сентября нашли моего потерявшегося, в районе реки Китой в Бурятии, супруга и его попутчика. И конечно огромное спасибо Вам, за такую быструю помощь, - написала женщина. (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 сентября в МЧС обратилась жительница Москвы. Она сообщила о том, что не вышел с водного маршрута на реке Китой в труднодоступной местности Окинского района её супруг с напарником. Для проведения поисково-спасательных работ привлекалась авиация МЧС России с двумя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на борту. Потерявшихся туристов в удовлетворительном состоянии спасатели нашли на берегу реки.
Москвичка поблагодарила бурятских спасателей за мужа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 15.09.2020
Осадков в столице Бурятии не ожидается
Творческие работы принимаются до 31 октября
Артём Черноусов выиграл 4 медали в Казани
Участники получат подарок и сертификат на семейную фотосессию
В честь праздника состоялись показательные выступления, митинг, концерт и выставка
Победу республике принёс макет памятника героям Сталинградской битвы
Новая территория трезвости появится в Мухоршибирском районе
Девочек назвали Дарья и Наталья
Жители края стали тяжелее переносить это заболевание
Мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в Янгажинском дацане
Пользователи восхитились исполнением «Тоонто Нютаг»
Любители плавания смогут попасть в бассейн только по записи
Пешего путешественника удивило отсутствие мусора в одном из городов Бурятии
Вакцину раскладывают в окрестностях Улан-Удэ и районах республики
Женщина накопила долг по алиментам на сумму более 50 тысяч рублей