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Иркутские стрелки завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Иркутские стрелки завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Артём Черноусов выиграл 4 медали в Казани

Иркутские спортсмены Артём Черноусов и Надежда Колода завоевали медали на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые с 6 по 14 сентября проводились в Казани.

Заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов выиграл две бронзовые медали в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета на дистанции 25 метров с результатом 564 очка, а также в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных пар вместе с Маргаритой Черноусовой, выступающей за Московскую область.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар Артём Черноусов и мастер спорта международного класса Надежда Колода стали серебряными призёрами.

Напомним, ранее на этих всероссийских соревнованиях в Казани Артём Черноусов выиграл золотую медаль. Таким образом, в целом у иркутского стрелка – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.

Артём Черноусов и Надежда Колода занимаются пулевой стрельбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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