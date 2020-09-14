Также не стали отменять республиканский праздник национальных видов спорта
В Бурятии отменяют проведение всероссийского дня бега «Кросс наций», который был запланирован на 19 сентября 2020 года. Об этом говорится в протоколе республиканского оперативного штаба от 11 сентября.
При этом чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу будет проведён с 29 сентября по 3 октября 2020 года. Он состоится в ФСК. Особо подчеркивается – соревнования состоятся с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, обязательно наличие отрицательных результатов обследования спортсменов и тренеров на COVID-19 методом ПЦР. Состязание организуют без зрителей.
Также на спортивной арене Иволгинского дацана состоится республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта, посвящённый Пандидо Хамбо Ламе Этигэлову («Этигэловские игры»). Обязательно наличие отрицательных результатов обследования на COVID-19 у участников соревнований (обследование на платной основе согласно спискам, предоставленным минспорта Буртяии). Зрителей на празднике также не будет.
Пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России сообщает, что ежегодный хурал, концерт и спортивные состязания, посвящённые XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, в Иволгинском дацане пройдут 21 сентября.
До этого - 19 сентября - близ села Оронгой Иволгинского района состоится освящение единственного в мире Дворца Будды Ваджрадхары - Очирдара Бурханай Ордон, освящение 9 ступ, Янгажинского дацана.
20 сентября запланировано официальное открытие дворца Ваджрадхары и девяти ступ: официальные поздравления, концерт и спортивные состязания.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5937. За сутки выявили 48 больных.
В Бурятии отменили «Кросс наций», но оставили чемпионат по боксу
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