Участники получат подарок и сертификат на семейную фотосессию
В Улан-Удэ реализуется проект фестиваля «Крепкая семья». Мероприятие пройдёт в рамках городского конкурса «Добрые дела – любимому городу».
- Планируем проведение онлайн фестиваля в конце сентября, и каждая семья, которая примет участие в нём, получит подарок и сертификат на семейную фотосессию. Пополнятся семейные фотоальбомы хорошими фотографиями, а мы увидим видео замечательных семейных традиций, поделилась Ксения Афонина, руководитель проекта.
В настоящее время разработана платформа для проведения семейного онлайн фестиваля, а также оборудована студия фото- и видеозаписи, в которой идут съёмки роликов про семейные традиции. Кроме этого, прошёл конкурс семейных рисунков. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политики администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ хотят провести онлайн-фестиваль крепких семей
Общество, Фото:
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