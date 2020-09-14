В Улан-Удэ хотят провести онлайн-фестиваль крепких семей

Участники получат подарок и сертификат на семейную фотосессию



В Улан-Удэ реализуется проект фестиваля «Крепкая семья». Мероприятие пройдёт в рамках городского конкурса «Добрые дела – любимому городу».



- Планируем проведение онлайн фестиваля в конце сентября, и каждая семья, которая примет участие в нём, получит подарок и сертификат на семейную фотосессию. Пополнятся семейные фотоальбомы хорошими фотографиями, а мы увидим видео замечательных семейных традиций, поделилась Ксения Афонина, руководитель проекта.



В настоящее время разработана платформа для проведения семейного онлайн фестиваля, а также оборудована студия фото- и видеозаписи, в которой идут съёмки роликов про семейные традиции. Кроме этого, прошёл конкурс семейных рисунков. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политики администрации Улан-Удэ.

