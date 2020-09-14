Девочек назвали Дарья и Наталья
В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрирована вторая в этом году двойня. 10 сентября районный отдел управления ЗАГС РБ провёл госрегистрацию малышей. Девочки Дарья и Наталья появились на свет 26 августа в семье Станислава и Елены.
С этим радостным событием родителей поздравила Татьяна Колмакова, старший инспектор отдела, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышкам и их родителям. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая в 2020 году двойня
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