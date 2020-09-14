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В Бурятии откроется дворец Будды Ваджрадхары и 9 ступ

В Бурятии откроется дворец Будды Ваджрадхары и 9 ступ
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в Янгажинском дацане

19 сентября в Иволгинском районе Бурятии близ села Оронгой состоится освящение единственного в мире дворца Будды Ваджрадхары – Очирдара Бурханай Ордон. Также пройдёт освящение 9 ступ Янгажинского дацана.

Большой праздничный хурал и обширное освящение «Дашинима Равнай» будут проведены с 6 утра до 9 вечера в Янгажинском дацане под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Кроме этого, днём состоится Жинсрэг хурал – подношение через огонь.

Официальное открытие дворца Ваджрадхары и 9 ступ запланировано на 20 сентября в 10:00. В 9 утра пройдёт подношение мандалы главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламе Дамбе Аюшееву. В 12:00 свои выступления покажут артисты. В 13:00 начнутся спортивные состязания: национальная бурятская борьба «Бухэ барилдаан», конные скачки «Мори урилдаан», стрельба из лука «Сур харбаха», разбивание хребтовой кости «Сэр Хухалха».

21 сентября в Иволгинском дацане состоится ежегодный хурал, посвящённый XII Пандито Хамбо-ламе Даши Доржи Этигэлову. В этот день пройдут восхваление Великого Учителя, подношение мандалы Великому Учителю XII Пандито Хамбо-ламе Даши Доржи Этигэлову ламами, ширээтэ ламами Буддийской традиционной Сангхи России во главе с XXIV Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым. После запланированы концертная программа и спортивные состязания.

Освящение дворца Ваджрадхары и хурал в Иволгинском дацане будут проводить ламы без присутствия верующих. К соревнованиям по национальной борьбе допускаются спортсмены, имеющие справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

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Сангха буддизм дацан Бурятия Иволгинский район концерт национальные виды спорта
 
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