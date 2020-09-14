Творческие работы принимаются до 31 октября
В Бурятии объявлено о начале приёма творческих работ на ежегодный республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса». Мероприятие в этом году посвящено 80-летию Окинского района.
К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования, представители неформальных детских организаций (экологических клубов, экологических групп и т.п.) Тункинского района, Окинского района и Улан-Удэ, а также прочие на основании индивидуальной заявки.
Номинации конкурса:
- «Лучший рисунок» – конкурс рисунков по заданной теме (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет);
- «Лучший сувенир» - конкурс сувениров с изображением снежного барса (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет);
- Дефиле «Грация ирбиса» - конкурс костюмов, сшитых/связанных из ткани, искусственного меха, пряжи и др. (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет);
- «Лучшее видео-поздравление» - конкурс видео-поздравлений, приуроченных к международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет).
- Мы стараемся проводить мероприятия как можно интереснее, чтобы он запомнился детям. Так в этом году среди номинаций были включены конкурс на лучший сувенир и дефиле «Грация ирбиса», – рассказывает Анжела Ильина, заместитель начальника отдела науки и экопросвещения национального парка «Тункинский».
Работы принимаются до 31 октября. Победители конкурсов будут награждены грамотами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал экофестиваль «Земля снежного барса»
Общество, Фото:
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