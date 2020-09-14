В честь праздника состоялись показательные выступления, митинг, концерт и выставка
Военнослужащие танковых подразделений танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, 13 сентября отметили свой профессиональный праздник – День танкиста.
Праздничные мероприятия начались с торжественного митинга с участием ветеранов танковых войск и представителей муниципальной власти. Командиры соединений вручили ценные подарки и грамоты лучшим военнослужащим танковых подразделений и экипажу-победителю международного этапа конкурса «Танкового биатлона-2020».
Далее военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу «Героям-танкистам», почтили память павших в боях за свободу и независимость Родины. Затем в городском доме офицеров прошёл праздничный концерт, в котором приняли участие ансамбль «Селенга» и городские творческие коллективы. Продолжился праздник показательными выступлениями разведывательного подразделения и выставкой вооружения, военной и специальной техники.
Также в ходе празднования для танкистов устроили праздничный обед, после которого военнослужащим был показан документальный фильм об истории отечественного танкостроения и выдающихся танкистах-ассах Красной Армии времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военнослужащие отметили День танкиста
Общество, Фото:
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