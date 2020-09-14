 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 сентября

13 сентября

Популярное

Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини

Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини
Общество,  Фото:страница Елены Бусеевой
Елена Бусеева впервые принимала участие в таком турнире

Улан-удэнка Елена Бусеева завоевала серебряную медаль на турнире по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала-2020». Она заняла второе место в категории «фитнес-бикини». Поздравление с медалью появилось в паблике ves_ulan_ude.

- Елена впервые принимала участие в таком турнире и сразу смогла завоевать медаль, - отмечается в сообщении.

 

На странице Елены жители Улан-Удэ активно поздравляют её с победой.

Открытый турнир по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала 2020» состоялся 12 сентября в Иркутске. Турнир собрал в одном месте сильнейших спортсменов Бурятии, Кемеровской области, Красноярского края, Забайкальского края и Иркутской области. В рамках «Кубка Байкала» прошла ставшая уже традиционной спортивная выставка. Организаторы отмечают, что мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. 
спорт фитнес фитнес-бикини
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Взошла святая для буддистов звезда Риха
Взошла святая для буддистов звезда Риха
Общество, 14.09.2020
В эту неделю ламы советуют принимают водные процедуры и пить воду из источников
Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини
Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини
Общество, 14.09.2020
Елена Бусеева впервые принимала участие в таком турнире
В школах России пройдёт экоурок в честь Дня Байкала
В школах России пройдёт экоурок в честь Дня Байкала
Общество, 14.09.2020
Ко Дню Байкала учителей приглашают провести  видеоурок,  посвящённый  самому знаменитому озеру России
В Бурятии снизилось число краж, но увеличилось количество убийств
В Бурятии снизилось число краж, но увеличилось количество убийств
Общество, 14.09.2020
В прокуратуре отчитались о состоянии преступности с начала года
Жительница Бурятии за смерть сына отделалась условным сроком
Жительница Бурятии за смерть сына отделалась условным сроком
Общество, 14.09.2020
Также женщину ограничили в родительских правах в отношении детей
В Бурятии зарядят дожди
В Бурятии зарядят дожди
Общество, 14.09.2020
В горах пройдут дожди с мокрым снегом
Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах
Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах
Общество, 13.09.2020
Лыжница из Бурятии завоевала медаль всероссийских соревнований
В Иркутске открыли Ледовый дворец «Дворец»
В Иркутске открыли Ледовый дворец «Дворец»
Общество, 13.09.2020
На открытии был министр спорта России
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Общество, 13.09.2020
Уникальный спортсмен завоевал золото в Крыму
У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России
У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России
Общество, 13.09.2020
Александр Богомоев дал интервью ещё одному борцу Алексею Боровицкому
В Бурятии подарили пельмени будущим ламам
В Бурятии подарили пельмени будущим ламам
Общество, 13.09.2020
Жители Бурятии продолжают оказывать помощь студентам-хуваракам
В Бурятии проходят выборы
В Бурятии проходят выборы
Общество, 13.09.2020
Особый интерес к борьбе за освободившийся мандат депутата Народного Хурала
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
Общество, 13.09.2020
В городе ожидается небольшой дождь
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 12.09.2020
13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^