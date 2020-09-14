Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини









На странице Елены жители Улан-Удэ активно поздравляют её с победой.



Открытый турнир по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала 2020» состоялся 12 сентября в Иркутске. Турнир собрал в одном месте сильнейших спортсменов Бурятии, Кемеровской области, Красноярского края, Забайкальского края и Иркутской области. В рамках «Кубка Байкала» прошла ставшая уже традиционной спортивная выставка. Организаторы отмечают, что мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса.



Улан-удэнка Елена Бусеева завоевала серебряную медаль на турнире по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала-2020». Она заняла второе место в категории «фитнес-бикини». Поздравление с медалью появилось в паблике ves_ulan_ude.- Елена впервые принимала участие в таком турнире и сразу смогла завоевать медаль, - отмечается в сообщении.