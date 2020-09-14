Улан-удэнка завоевала серебро на турнире по фитнес-бикини

Елена Бусеева впервые принимала участие в таком турнире
Улан-удэнка Елена Бусеева завоевала серебряную медаль на турнире по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала-2020». Она заняла второе место в категории «фитнес-бикини». Поздравление с медалью появилось в паблике ves_ulan_ude.
- Елена впервые принимала участие в таком турнире и сразу смогла завоевать медаль, - отмечается в сообщении.
На странице Елены жители Улан-Удэ активно поздравляют её с победой.
Открытый турнир по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини «Кубок Байкала 2020» состоялся 12 сентября в Иркутске. Турнир собрал в одном месте сильнейших спортсменов Бурятии, Кемеровской области, Красноярского края, Забайкальского края и Иркутской области. В рамках «Кубка Байкала» прошла ставшая уже традиционной спортивная выставка. Организаторы отмечают, что мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса.
В эту неделю ламы советуют принимают водные процедуры и пить воду из источников
Елена Бусеева впервые принимала участие в таком турнире
Ко Дню Байкала учителей приглашают провести видеоурок, посвящённый самому знаменитому озеру России
Женщина обратилась в прокуратуру
В прокуратуре отчитались о состоянии преступности с начала года
Также женщину ограничили в родительских правах в отношении детей
В горах пройдут дожди с мокрым снегом
Лыжница из Бурятии завоевала медаль всероссийских соревнований
На открытии был министр спорта России
Уникальный спортсмен завоевал золото в Крыму
Александр Богомоев дал интервью ещё одному борцу Алексею Боровицкому
Жители Бурятии продолжают оказывать помощь студентам-хуваракам
Особый интерес к борьбе за освободившийся мандат депутата Народного Хурала
В городе ожидается небольшой дождь
13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы