Ко Дню Байкала учителей приглашают провести видеоурок, посвящённый самому знаменитому озеру России
Создатели видеоурока не только рассказывают о красоте и уникальности Байкала, но и об основных экологических проблемах, приглашая школьников исследовать доступные для них способы внести вклад в сохранение озера.
В ходе занятия школьники узнают, чем славится Байкал на весь мир, познакомятся с уникальными живыми организмами, населяющими его берега и воды, исследуют, как снизить свой мусорный след и как на практике предотвратить загрязнение этого неповторимого уголка земли. Сценарий урока поможет учителям вовлечь в процесс обучения весь класс, поэтому полученные знания надолго закрепятся в памяти каждого школьника. Экоурок разработан для учеников 7-11 классов.
Скачать материалы для проведения занятия можно на сайте байкалурок.рф. После регистрации педагог получит доступ к видеоуроку, методическому гиду с рекомендациями по его проведению, сценарию с вопросами для обсуждения и практическими заданиями.
Специальной подготовки для проведения занятия не требуется. Его могут провести не только педагоги, но также родители и волонтёры.
Материалы урока «За чистое будущее озера Байкал» позволяет провести как дистанционное, так и очное интерактивное занятие в любом уголке страны, сообщили в пресс-службе Движения ЭКА.
В школах России пройдёт экоурок в честь Дня Байкала
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