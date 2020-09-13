Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах









Так гонку описывает канал СПОРТmix в «Яндекс Дзен»:



«Главные ставки в той гонке ставились на специалиста классики из Бурятии Алису Жамбалову (№28) и победителя прошлой гонки Юлию Ступак (№21). В первых номерах сильно сработала 18-летняя тюменка и одна из наших молодых звездочек Елизавета Бекишева (№3), она надолго заняла лидирующие позиции. Лишь после подхода двадцатых номеров Елизавету начали двигать. На первых отсечках очень уверенно обозначила свои претензии на победу Алиса Жамбалова, которая уже ко второму километру засветила соперницам под 10 секунд отрыва.



На середине дистанции очертился круг претендентов на призы в этой гонке. К Жамбаловой подтянулась Татьяна Сорина (№18), они боролись за первенство. Около 30 секунд им уступала Юлия Ступак (№21), 4ая была Христина Мацокина (№25) еще в 15 секундах, с 5 по 7 Анастасия Фалеева (№20), Екатерина Смирнова (№27), Анна Грухвина (19).



На последних 5 километрах самая заметная была Юлия Ступак (№21), которая догнала по дистанции стартовавшую на 30 секунд раньше 20- летнею Анастасию Фалееву (№20). Затем они работали в тандеме и Фалеева в результате отыграла 2 места и чуть не дотянулась до итогового 4 места. Сама же Ступак постоянно чуть отыгрывала на последних километрах у лидеров, но допущенное ранее отставание было большим.



На финише Белорукова (Ступак) оторвалась от Фалеевой, хотя так и осталась в итоге третей. А всё потому что и Татьяна Сорина (№18) и Алиса Жамбалова (№28) сохранили высокий темп по дистанции, Алиса была мощнее в подъем, а Сорина чуть резче и техничнее, но допущенное в районе 9 км Жамбаловой отставание стало фатальным».



Выступила Алиса Жамбалова и в спринте свободным стилем, где заняла пятое место.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с предыдущим сезоном спортсменка из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат (тогда лыжница была на 63 строчке в рейтинге).



Алиса стабильно участвовала в этапах Кубка мира. В призы ей заехать не удалось, лучший результат –



Так гонку описывает канал СПОРТmix в «Яндекс Дзен»:«Главные ставки в той гонке ставились на специалиста классики из Бурятии Алису Жамбалову (№28) и победителя прошлой гонки Юлию Ступак (№21). В первых номерах сильно сработала 18-летняя тюменка и одна из наших молодых звездочек Елизавета Бекишева (№3), она надолго заняла лидирующие позиции. Лишь после подхода двадцатых номеров Елизавету начали двигать. На первых отсечках очень уверенно обозначила свои претензии на победу Алиса Жамбалова, которая уже ко второму километру засветила соперницам под 10 секунд отрыва.На середине дистанции очертился круг претендентов на призы в этой гонке. К Жамбаловой подтянулась Татьяна Сорина (№18), они боролись за первенство. Около 30 секунд им уступала Юлия Ступак (№21), 4ая была Христина Мацокина (№25) еще в 15 секундах, с 5 по 7 Анастасия Фалеева (№20), Екатерина Смирнова (№27), Анна Грухвина (19).На последних 5 километрах самая заметная была Юлия Ступак (№21), которая догнала по дистанции стартовавшую на 30 секунд раньше 20- летнею Анастасию Фалееву (№20). Затем они работали в тандеме и Фалеева в результате отыграла 2 места и чуть не дотянулась до итогового 4 места. Сама же Ступак постоянно чуть отыгрывала на последних километрах у лидеров, но допущенное ранее отставание было большим.На финише Белорукова (Ступак) оторвалась от Фалеевой, хотя так и осталась в итоге третей. А всё потому что и Татьяна Сорина (№18) и Алиса Жамбалова (№28) сохранили высокий темп по дистанции, Алиса была мощнее в подъем, а Сорина чуть резче и техничнее, но допущенное в районе 9 км Жамбаловой отставание стало фатальным».Выступила Алиса Жамбалова и в спринте свободным стилем, где заняла пятое место.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с предыдущим сезоном спортсменка из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат (тогда лыжница была на 63 строчке в рейтинге).Алиса стабильно участвовала в этапах Кубка мира. В призы ей заехать не удалось, лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти.

Алиса Жамбалова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях лыжников, которые прошли с 10 по 13 сентября в Тюмени. Все старты перед началом сезона по причине отсутствия снега проводятся на лыжероллах.Медаль бурятская лыжница взяла в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км. Эта гонка с раздельным стартом, Алиса стартовала последней, что давало ей отличное преимущество. Тренеры знали результаты финишировавших участниц и могли вести свою спортсменку по трассе.На финише Алиса Жамбалова показала результат 37 минут 1 секунда. Победила спортсменка из Тюменской области Татьяна Сорина. Алиса проиграла ей три секунды. Третье место у Юлии Ступак (Республика Коми).