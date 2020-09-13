 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

11 сентября

Популярное

Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах

Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах
Общество, 
Лыжница из Бурятии завоевала медаль всероссийских соревнований

Алиса Жамбалова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях лыжников, которые прошли с 10 по 13 сентября в Тюмени. Все старты перед началом сезона по причине отсутствия снега проводятся на лыжероллах.

Медаль бурятская лыжница взяла в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км. Эта гонка с раздельным стартом, Алиса стартовала последней, что давало ей отличное преимущество. Тренеры знали результаты финишировавших участниц и могли вести свою спортсменку по трассе.

На финише Алиса Жамбалова показала результат 37 минут 1 секунда. Победила спортсменка из Тюменской области Татьяна Сорина. Алиса проиграла ей три секунды. Третье место у Юлии Ступак (Республика Коми).



Так гонку описывает канал СПОРТmix в «Яндекс Дзен»:

«Главные ставки в той гонке ставились на специалиста классики из Бурятии Алису Жамбалову (№28) и победителя прошлой гонки Юлию Ступак (№21). В первых номерах сильно сработала 18-летняя тюменка и одна из наших молодых звездочек Елизавета Бекишева (№3), она надолго заняла лидирующие позиции. Лишь после подхода двадцатых номеров Елизавету начали двигать. На первых отсечках очень уверенно обозначила свои претензии на победу Алиса Жамбалова, которая уже ко второму километру засветила соперницам под 10 секунд отрыва.

На середине дистанции очертился круг претендентов на призы в этой гонке. К Жамбаловой подтянулась Татьяна Сорина (№18), они боролись за первенство. Около 30 секунд им уступала Юлия Ступак (№21), 4ая была Христина Мацокина (№25) еще в 15 секундах, с 5 по 7 Анастасия Фалеева (№20), Екатерина Смирнова (№27), Анна Грухвина (19).

На последних 5 километрах самая заметная была Юлия Ступак (№21), которая догнала по дистанции стартовавшую на 30 секунд раньше 20- летнею Анастасию Фалееву (№20). Затем они работали в тандеме и Фалеева в результате отыграла 2 места и чуть не дотянулась до итогового 4 места. Сама же Ступак постоянно чуть отыгрывала на последних километрах у лидеров, но допущенное ранее отставание было большим.

На финише Белорукова (Ступак) оторвалась от Фалеевой, хотя так и осталась в итоге третей. А всё потому что и Татьяна Сорина (№18) и Алиса Жамбалова (№28) сохранили высокий темп по дистанции, Алиса была мощнее в подъем, а Сорина чуть резче и техничнее, но допущенное в районе 9 км Жамбаловой отставание стало фатальным».

Выступила Алиса Жамбалова и в спринте свободным стилем, где заняла пятое место.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с предыдущим сезоном спортсменка из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат (тогда лыжница была на 63 строчке в рейтинге).

Алиса стабильно участвовала в этапах Кубка мира. В призы ей заехать не удалось, лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти.

спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах
Алиса Жамбалова взяла серебро в гонке на лыжероллерах
Общество, 13.09.2020
Лыжница из Бурятии завоевала медаль всероссийских соревнований
Историк из Улан-Удэ покоряет «Танцы» на ТНТ
Историк из Улан-Удэ покоряет «Танцы» на ТНТ
Общество, 13.09.2020
23-летний улан-удэнец Лев успешно выступил в отборочном выпуске телешоу
В Иркутске открыли Ледовый дворец «Дворец»
В Иркутске открыли Ледовый дворец «Дворец»
Общество, 13.09.2020
На открытии был министр спорта России
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
Общество, 13.09.2020
Уникальный спортсмен завоевал золото в Крыму
У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России
У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России
Общество, 13.09.2020
Александр Богомоев дал интервью ещё одному борцу Алексею Боровицкому
В Бурятии подарили пельмени будущим ламам
В Бурятии подарили пельмени будущим ламам
Общество, 13.09.2020
Жители Бурятии продолжают оказывать помощь студентам-хуваракам
В Бурятии проходят выборы
В Бурятии проходят выборы
Общество, 13.09.2020
Особый интерес к борьбе за освободившийся мандат депутата Народного Хурала
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
Общество, 13.09.2020
В городе ожидается небольшой дождь
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 12.09.2020
13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы
Улан-удэнец едва не перечислил мошенникам миллион
Улан-удэнец едва не перечислил мошенникам миллион
Общество, 12.09.2020
После того, как горожанин отказался переводить деньги, ему стали поступать угрозы с различных номеров
Бурятский митрополит: «Мы должны давать пример усердного церковного служения»
Бурятский митрополит: «Мы должны давать пример усердного церковного служения»
Общество, 12.09.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи нового главы Бурятской митрополии
В Окинском районе Бурятии второй день идёт снег
В Окинском районе Бурятии второй день идёт снег
Общество, 12.09.2020
Жители региона удивляются обильным осадкам в Оке
В Бурятии сборщикам дикоросов пришлось ночевать в лесу
В Бурятии сборщикам дикоросов пришлось ночевать в лесу
Общество, 12.09.2020
Мужчины потерялись в районе перевала «Пыхта»
Улан-удэнцы сплавились вниз по Селенге на сапборде
Улан-удэнцы сплавились вниз по Селенге на сапборде
Общество, 12.09.2020
Сапсёрфинг становится популярным в столице Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^