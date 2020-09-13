В Иркутске открыли Ледовый дворец «Дворец»

На открытии был министр спорта России



11 сентября в Иркутске торжественно открылся Ледовый дворец «Байкал». На открытии побывал министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



- Большое удовольствие видеть сегодня на льду представителей фигурного катания, конькобежного спорта, керлинга и, конечно, русского хоккея, - сказал Олег Матыцин.



На открытии было сказано, что Ледовый дворец «Байкал» - единственный за Уралом центр зимних видов спорта. Объект отвечает всем мировым стандартам. Общая площадь центра – 55 тысяч квадратных метров. Есть ледовая арена, спортивный, хореографический и тренажерные залы, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница.



В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, керлингу, смогут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта. Арена отвечает требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований.



В день открытия в Ледовом дворце прошли первые состязания – стартовал этап Кубка России по хоккею с мячом. После торжественной церемонии зрители увидели матч, в котором встретились иркутская команда «Байкал-Энергия» и новосибирский «Сибсельмаш». Хозяева льда устроили болельщикам настоящий праздник - победили со счётом 10:0.



Трибуны на церемонии открытия и хоккейных матчах были заполнены наполовину из-за ограничений, связанных с COVID-19. Часть билетов распространялась бесплатно. Например, зрителями открытия и матча «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» стали врачи, которые работали с коронавирусными больными. Болельщики выразили им свою благодарность аплодисментами и развернули баннер «Спасибо, доктор!».



