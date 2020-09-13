У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России

С 31 августа по 13 сентября для бурятских борцов прошёл второй учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом России-2020. Если первый сбор проходил в Энхалуке, на Байкале, то второй – в Улан-Удэ. Во время отдыха в гостиничном номере борец Алексей Боровицкий взял небольшое интервью у трёхкратного чемпиона России (2014, 2015 и 2016 годы) Александра Богомоева. Видео появилось в официальной группе Александра Богомоева.
Богомоев так ответил на вопрос про свою спортивную форму:
- Ещё рано про форму говорить. Думаю, время ещё есть, так что оптимальную форму наберём.
Во время первого сбора в Энхалуке Александр слишком много купался и в итоге простыл.
- Энхалук в целом понравился. Сбор классно начался, только купаться много не надо было, - посмеялся он. – Давно не было тренировок на Байкале. Почти после каждой тренировки купался и простыл.
Богомоев заверил, что сейчас чувствует себя хорошо. Признался только, что надо ещё подкачаться.
На вопрос Боровицкого по поводу настроя на чемпионат России, Александр ответил:
- Настрой, как всегда, боевой. Будем бороться, биться. План – хорошо подойти к чемпионату, самое главное, без травм. Надо бороться, это чемпионат России.
Все российские спортсмены полгода были без стартов, так что все будут в равных условиях, добавил Богомоев.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе состоится с 9 по 11 октября во Владикавказе. Изначально турнир должен был состояться в апреле в Улан-Удэ, но все планы изменились из-за пандемии коронавируса. На чемпионат России отправятся 25 бурятских борцов.
В феврале 2020 года Богомоев выиграл чемпионат Европы, посвятив это золото памяти убитого борца Юрия Власко. Этим летом спортсмен получил за титул чемпиона Европы сертификат на трёхкомнатную квартиру в Улан-Удэ.