У Александра Богомоева боевой настрой на чемпионат России





С 31 августа по 13 сентября для бурятских борцов прошёл второй учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом России-2020. Если первый сбор проходил в Энхалуке, на Байкале, то второй – в Улан-Удэ. Во время отдыха в гостиничном номере борец Алексей Боровицкий взял небольшое интервью у трёхкратного чемпиона России (2014, 2015 и 2016 годы) Александра Богомоева. Видео появилось в официальной группе Александра Богомоева.Богомоев так ответил на вопрос про свою спортивную форму:- Ещё рано про форму говорить. Думаю, время ещё есть, так что оптимальную форму наберём.Во время первого сбора в Энхалуке Александр слишком много купался и в итоге простыл.- Энхалук в целом понравился. Сбор классно начался, только купаться много не надо было, - посмеялся он. – Давно не было тренировок на Байкале. Почти после каждой тренировки купался и простыл.Богомоев заверил, что сейчас чувствует себя хорошо. Признался только, что надо ещё подкачаться.На вопрос Боровицкого по поводу настроя на чемпионат России, Александр ответил:- Настрой, как всегда, боевой. Будем бороться, биться. План – хорошо подойти к чемпионату, самое главное, без травм. Надо бороться, это чемпионат России.Все российские спортсмены полгода были без стартов, так что все будут в равных условиях, добавил Богомоев.