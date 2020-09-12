В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы



По данным Бурятского Гидрометцентра, 13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, в горах юго-запада и южного Прибайкалья с мокрым снегом с установлением временного снежного покрова. Ветер местами до 20 м/с.



По Улан-Удэ: временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +10, +12.



В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:



– провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;

– проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;

– обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.



Обо всех предпосылках к ЧС нужно сообщать в ЕДДС.

