Улан-удэнец едва не перечислил мошенникам миллион

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После того, как горожанин отказался переводить деньги, ему стали поступать угрозы с различных номеров



Аферисты обманули 63-летнего улан-удэнца - вынудили оформить его кредит в миллион рублей - и пытались похитить эти средства.



Оказалось, что 10 сентября мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился оператором федерального банка и сообщил, что на его имя оформлен онлайн-кредит, и мошенники пытаются снять средства. Для того, чтобы изобличить аферистов, необходимо самому прийти в банк и оформить кредит. Для большей убедительности звонивший сообщил, что передаст информацию в службу безопасности банка.



Потерпевший пришёл в отделение банка, где самостоятельно оформил кредит на один миллион рублей для перевода на счёт, который ему сообщил мошенник по телефону. В какой-то момент, поняв, что его обманывают, горожанин не стал переводить деньги, после чего ему стали поступать угрозы с различных номеров.



Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

