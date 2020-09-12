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Улан-удэнец едва не перечислил мошенникам миллион

Улан-удэнец едва не перечислил мошенникам миллион
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После того, как горожанин отказался переводить деньги, ему стали поступать угрозы с различных номеров

Аферисты обманули 63-летнего улан-удэнца - вынудили оформить его кредит в миллион рублей - и пытались похитить эти средства.

Оказалось, что 10 сентября мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился оператором федерального банка и сообщил, что на его имя оформлен онлайн-кредит, и мошенники пытаются снять средства. Для того, чтобы изобличить аферистов, необходимо самому прийти в банк и оформить кредит. Для большей убедительности звонивший сообщил, что передаст информацию в службу безопасности банка.

Потерпевший пришёл в отделение банка, где самостоятельно оформил кредит на один миллион рублей для перевода на счёт, который ему сообщил мошенник по телефону. В какой-то момент, поняв, что его обманывают, горожанин не стал переводить деньги, после чего ему стали поступать угрозы с различных номеров.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
мошенничество
 
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