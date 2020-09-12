В Окинском районе Бурятии второй день идёт снег

Жители региона удивляются обильным осадкам в Оке
В Окинском районе республики уже второй день подряд идёт снег. Видео из района опубликовано в паблике ves_ulan_ude.
Пользователи в комментариях к посту удивляются обильным осадкам и шутят: «Северный район, что хотели-то. Через месяцок у нас пойдёт. А так-то красиво», «Красота», «Жесть. Скоро, блин, зима», «Праздник к нам приходит» и т.д.
Напомним, вчера сообщалось, что в Окинском районе выпал снег
. Снимки заснеженных населённых пунктов появились в нескольких местных пабликах.
Его искали с 7 сентября
Жители региона удивляются обильным осадкам в Оке
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