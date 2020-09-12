В Бурятии сборщикам дикоросов пришлось ночевать в лесу

Мужчины потерялись в районе перевала «Пыхта»



Поздно вечером 11 сентября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что два сборщика дикоросов потерялись в лесу в районе перевала «Пыхта».



Потерявшиеся успели сообщить другу, который ждал их в машине, что у них есть спички, и они будут искать выход из леса утром.



Спасатели попытались выйти на связь с мужчинами, но их телефоны были уже разряжены. Поиски ночью не увенчались успехом.



Утром, когда поисковые работы были продолжены, мужчины вышли в село Турунтаево, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



