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В Улан-Удэ последний чартер на Байкал прилетает 14 сентября

В Улан-Удэ последний чартер на Байкал прилетает 14 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чартерная программа была запущена в июле

14 сентября состоится заключительный заезд чартерной программы туроператора TUI Россия на Байкал.

- Уже в понедельник, 14 сентября, туристы отправятся, пожалуй, в самое удивительное путешествие - на Байкал в волшебную Бурятию. Цепочка стартовала 4 июля, и вот уже завершающий заезд, - отмечают в компании.

Туры в Бурятию на 8 ночей стоят от 48600 рублей на одного человека.

Напомним, чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия. Программа туров включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике. Планировалось, что за лето республику посетит более 1700 туристов из России.

Первый же чартерный рейс с российскими туристами приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Встречали тогда гостей крайне торжественно – их самолёт пропустили через водяную арку. Необычную арку для приземлившегося воздушного судна создали с помощью брандспойтов двух пожарных машин, находящихся справа и слева от взлётно-посадочной полосы.

Затем туристов ждала красная дорожка от трапа, артисты, а также журналисты с фотографами.

чартерные рейсы
 
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