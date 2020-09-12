В Бурятии ещё 48 человек заразились коронавирусом

Сейчас проходят лечение более 900 человек



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 12 сентября зарегистрировано 5844 случая заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 3376.



За минувшие сутки коронавирус выявили у 48 человек.



Из 48 новых случаев COVID-19: 18 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 2289 человек.



В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 427 пациентов, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное.



- В настоящее время Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 900 коек, занято – 454, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 427, свободно 446 коек. Занятость коечного фонда составляет 50,4 %, - сообщили в республиканском оперативном штабе.



Сейчас проходит амбулаторное лечение 481 пациент с COVID-19 с лёгким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 4877 человек, в том числе за минувшие сутки 50 пациентов. Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 59 человек.



В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 5 человек, на ИВЛ 2 пациента, в том числе старше 65 лет – 2.



В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 8 пациентов, в том числе старше 65 лет – 5 человек.



В 2 обсерваторах находятся 30 человек.







