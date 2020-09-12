Улан-удэнцы сплавились вниз по Селенге на сапборде













Однако уже во второй половине дня, преодолев отметку 100 километров, спортсмены поняли, что вполне реально дойти до Байкала уже этим вечером.



- На протяжении двух дней мы не встречали ничего, кроме парома между Татаурово и Турунтаево, лишь рыбаков на берегах реки. А вот в дельте уже движение заметно оживилось. Нам стали попадаться большие причалы и посты рыбоохраны с большим количеством разных судов и даже старинные паромы, стоящие на берегу. Мы также повстречали госинспекцию маломерных судов, они расспросили, куда держим путь и помогли сориентироваться. Также в дельте очень часто были слышны выстрелы охотников, – описывают сплав по Селенге сапсёрферы.



Но чем ближе они подходили к берегу Байкала, тем сильнее становился встречный ветер, скорость – всё меньше и меньше, а протоки – уже и извилистее. По этим извилинам путешественники намотали много лишних километров. И последние 10 из них, по словам спортсменов, оказались самыми медленными и тяжёлыми. Им нужно было поднажать, чтобы успеть до заката. А ночевать на берегу в дельте реки невозможно из-за болотистой местности.



- До Байкала мы вышли, когда солнце уже зашло. Стало гораздо холоднее, а мы до сих пор не нашли места, где поставить палатку на берегу возле Истомино. К счастью мы смогли найти рядом гостевой дом. Удивительно, что за два дня мы совершенно не чувствовали особой усталости, а когда достигли цели и поняли, что сложный путь уже позади, вот тут и почувствовали разом боль в мышцах и огромную усталость. А ещё всех дружно «качало» словно на волнах весь вечер, – вспоминают путешественники.



По словам спортсменов, им улыбнулась удача: в итоге им удалось проделать путь до Байкала за два дня, успев до шторма. Кроме этого, хозяин гостевого дома поделился с ними своей историей, как в 1973 году он с одноклассниками проделал тот же самый путь по Селенге, сплавляясь на КамАЗовских покрышках от Улан-Удэ до Байкала.



Сапсёрферы уже думают о новых путешествиях за новыми яркими впечатлениями. По их уверениям, сапсёрфинг наконец-то становится популярным в Улан-Удэ. Он универсален: подходит для взрослых и детей, для спортсменов и любителей, для мужчин и женщин, для прогулок по водоёмам и семейного отдыха, для рыбалки и йоги, для соревнований и путешествий.

В другой раз из-за сильного течения основного русла, сапсёрферам пришлось грести изо всех сил, чтобы попасть на малую протоку и сократить путь.Однако уже во второй половине дня, преодолев отметку 100 километров, спортсмены поняли, что вполне реально дойти до Байкала уже этим вечером.- На протяжении двух дней мы не встречали ничего, кроме парома между Татаурово и Турунтаево, лишь рыбаков на берегах реки. А вот в дельте уже движение заметно оживилось. Нам стали попадаться большие причалы и посты рыбоохраны с большим количеством разных судов и даже старинные паромы, стоящие на берегу. Мы также повстречали госинспекцию маломерных судов, они расспросили, куда держим путь и помогли сориентироваться. Также в дельте очень часто были слышны выстрелы охотников, – описывают сплав по Селенге сапсёрферы.Но чем ближе они подходили к берегу Байкала, тем сильнее становился встречный ветер, скорость – всё меньше и меньше, а протоки – уже и извилистее. По этим извилинам путешественники намотали много лишних километров. И последние 10 из них, по словам спортсменов, оказались самыми медленными и тяжёлыми. Им нужно было поднажать, чтобы успеть до заката. А ночевать на берегу в дельте реки невозможно из-за болотистой местности.- До Байкала мы вышли, когда солнце уже зашло. Стало гораздо холоднее, а мы до сих пор не нашли места, где поставить палатку на берегу возле Истомино. К счастью мы смогли найти рядом гостевой дом. Удивительно, что за два дня мы совершенно не чувствовали особой усталости, а когда достигли цели и поняли, что сложный путь уже позади, вот тут и почувствовали разом боль в мышцах и огромную усталость. А ещё всех дружно «качало» словно на волнах весь вечер, – вспоминают путешественники.По словам спортсменов, им улыбнулась удача: в итоге им удалось проделать путь до Байкала за два дня, успев до шторма. Кроме этого, хозяин гостевого дома поделился с ними своей историей, как в 1973 году он с одноклассниками проделал тот же самый путь по Селенге, сплавляясь на КамАЗовских покрышках от Улан-Удэ до Байкала.Сапсёрферы уже думают о новых путешествиях за новыми яркими впечатлениями. По их уверениям, сапсёрфинг наконец-то становится популярным в Улан-Удэ. Он универсален: подходит для взрослых и детей, для спортсменов и любителей, для мужчин и женщин, для прогулок по водоёмам и семейного отдыха, для рыбалки и йоги, для соревнований и путешествий.

В начале сентября три улан-удэнца: Александр Фёдоров, начальник центра плавания ФСК; Ирина Вязинская, основатель «Sup Surf Baikal» и Екатерина Прокушева, инструктор по фитнесу и сапсёрфингу – совершили сплав от Улан-Удэ до Байкала на сапбордах. Сапборд или сап – это доска с веслом, которая используется для активного отдыха. Пунктом назначения было выбрано место вблизи деревни Истомино в дельте Селенги. По плану путешественникам предстояли две ночёвки и выход в Байкал.Старт необычного сплава был дан утром 4 сентября около старого Селенгинского моста. Кроме сапов и вёсел, спортсмены взяли с собой необходимое снаряжение, упакованное в гидромешки.- Обычно в летний сезон мы катаемся на сапах босиком, однако здесь решили сплавляться в кроссовках, поскольку уже наступила осень. Уже через несколько минут мы поняли, что это неудобно, а так как туман уже рассеялся, мы тут же их сняли и сразу стало намного проще и увереннее стоять на доске, – поясняют сапсёрферы.Сплав проходил быстрее, чем предполагали любители водного спорта: к скорости гребли добавлялась скорость течения. И поэтому в первый день они позволили себе немного отдохнуть, сцепляя сапы. Также успели нарвать черёмухи, проходя мимо одного из островов.- Для ночёвки мы решили сойти на берег после 18 вечера. В первый день в итоге мы прошли 73 километра за 8,5 часов. Единственный сюрприз, который нас ожидал на берегу – это сотни злых и голодных комаров. А ещё очень расстроило большое количество мусора на берегу. Мы насобирали три мусорных пакета, которые вывезли наши знакомые, приехавшие в тот вечер нас навестить, – рассказывают Александр, Ирина и Екатерина.На следующий день на долю путешественников выпали нелёгкие испытания. В районе деревни Фофаново Александр подошёл ближе к берегу, и во время прохождения около скалы на его пути появилось множество мелких воронок, в центре – большой водоворот, куда его начало закручивать. Вскоре доску развернуло, и она встала на бок. С большим трудом молодому человеку удалось вернуть её в горизонтальное положение и выгрести. Его вещи и одежда полностью промокли.