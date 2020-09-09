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В Бурятии назвали топ самых опасных продуктов для дошкольника

В Бурятии назвали топ самых опасных продуктов для дошкольника
Общество,  Фото:pixabay.com
В их числе икра и майонез

Иногда родители слишком рано начинают знакомить своих детей со взрослой пищей. Изменение рациона может и не стать проблемой, если вся семья соблюдает правила здорового питания. В другом случае – последствия для неокрепшего организма неизбежны. Перечень наиболее вредных для детей продуктов представили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии.

3 –7 лет

Жареные блюда, тем более с корочкой
- Не более 1 раза в неделю
- Желательно предварительно обжарить, а довести до готовности в духовке
- Отдавайте предпочтение рецептам приготовления пищи на пару, в духовке или методом тушения

Консервы (не специальные продукты для детского питания)
- Мясные и рыбные консервы, например, из сайры
- Исключение – только красная рыба, консервы из лосося и горбуши – хорошая основа для приготовления детских супов

Копчености
- Колбасы, мясо
- Высокое содержание жира, соли, неполезных добавок

Полуфабрикаты
- Пельмени, замороженные котлеты, куриные наггетсы, рыбные палочки в панировке и тд.
- Высокое содержание жира и соли, необходимые для вкусовых характеристик и долгого хранения продуктов

Готовые соусы
- Майонез, кетчуп, соусы на их основе
- Одни из самых распространённых аллергенов для детей из-за высокого содержания ароматизаторов, консервантов, жира (провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом)
- Легкий майонез — не исключение (жир заменяют на другие вредные для детей компоненты)

Грибы
- Жареные, варёные, в том числе домашние
- Исключения для старших дошкольников: грибной суп с шампиньонами, грибной суп-пюре

1 – 3 года: дополнительный список вредных продуктов

Икра и деликатесная соленая рыба (красная/белая)
- избыточное содержание соли и жира
- один из самых распространённых аллергенов для детей

Сладкие газированные напитки
- раздражают детский желудочно-кишечный тракт, особенно желудок
- формируют вредные пищевые привычки
- допустимо употребление в минимальных дозах в качестве десерта
- для утоления жажды – обычная вода

Булочки, пирожки, пирожные со сливочным кремом
- Отдавайте предпочтение выпечке с фруктовыми начинками, желе, суфле

Жевательный мармелад, разноцветные конфеты
- Высокое содержание красителей и ароматизаторов
- Шоколад – не ранее 2–3 лет в небольших количествах.

продукты питания
 
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