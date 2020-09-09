В Бурятии назвали топ самых опасных продуктов для дошкольника

В их числе икра и майонез



Иногда родители слишком рано начинают знакомить своих детей со взрослой пищей. Изменение рациона может и не стать проблемой, если вся семья соблюдает правила здорового питания. В другом случае – последствия для неокрепшего организма неизбежны. Перечень наиболее вредных для детей продуктов представили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии.



3 –7 лет



Жареные блюда, тем более с корочкой

- Не более 1 раза в неделю

- Желательно предварительно обжарить, а довести до готовности в духовке

- Отдавайте предпочтение рецептам приготовления пищи на пару, в духовке или методом тушения



Консервы (не специальные продукты для детского питания)

- Мясные и рыбные консервы, например, из сайры

- Исключение – только красная рыба, консервы из лосося и горбуши – хорошая основа для приготовления детских супов



Копчености

- Колбасы, мясо

- Высокое содержание жира, соли, неполезных добавок



Полуфабрикаты

- Пельмени, замороженные котлеты, куриные наггетсы, рыбные палочки в панировке и тд.

- Высокое содержание жира и соли, необходимые для вкусовых характеристик и долгого хранения продуктов



Готовые соусы

- Майонез, кетчуп, соусы на их основе

- Одни из самых распространённых аллергенов для детей из-за высокого содержания ароматизаторов, консервантов, жира (провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом)

- Легкий майонез — не исключение (жир заменяют на другие вредные для детей компоненты)



Грибы

- Жареные, варёные, в том числе домашние

- Исключения для старших дошкольников: грибной суп с шампиньонами, грибной суп-пюре



1 – 3 года: дополнительный список вредных продуктов



Икра и деликатесная соленая рыба (красная/белая)

- избыточное содержание соли и жира

- один из самых распространённых аллергенов для детей



Сладкие газированные напитки

- раздражают детский желудочно-кишечный тракт, особенно желудок

- формируют вредные пищевые привычки

- допустимо употребление в минимальных дозах в качестве десерта

- для утоления жажды – обычная вода



Булочки, пирожки, пирожные со сливочным кремом

- Отдавайте предпочтение выпечке с фруктовыми начинками, желе, суфле



Жевательный мармелад, разноцветные конфеты

- Высокое содержание красителей и ароматизаторов

- Шоколад – не ранее 2–3 лет в небольших количествах.



