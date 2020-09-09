В Бурятии объявили постановочную группу оперы «Князь Игорь»

Опера «Князь Игорь» долгое время считалась визитной карточкой театра
Бурятский театр оперы и балета объявил состав художественно-постановочной группы премьеры 81-го сезона – оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (12+).
В состав группы вошли режиссёр-постановщик Юрий Лаптев, дирижёр-постановщик Леонид Корчмар, художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Василий Ковалев, балетмейстер-постановщик Владимир Романовский, а также хормейстеры Дарима Линховоин, Наталия Селиванова, Саян Манжигеев, Елена Березовская, Александра Васильева.
Народный артист России, солист и режиссёр Мариинского театра, чьи спектакли шли на сценах «Ла Скала» и ведущих оперных театров нашей страны, Юрий Лаптев хорошо известен бурятским зрителям как художественный руководитель Бурятского оперного театра (2016-2018). На сцене Бурятского оперного бывший советник президента РФ по вопросам культуры поставил шесть спектаклей, в том числе – «Кармен», «Тоска», «Бал-маскарад» и «Риголетто». Работа над ними велась в тандеме с Леонидом Корчмаром, заслуженным артистом России, дирижером Мариинского театра. Премьера оперы «Князь Игорь» Александра Бородина станет пятым совместным спектаклем двух постановщиков и состоится в новом театральном сезоне.
Впервые представленная на сцене Бурятского театра оперы и балета в 1950 году и получившая всесоюзное признание во второй редакции 1959 года, опера «Князь Игорь» долгое время считалась визитной карточкой театра. Этим спектаклем открывались сезоны и гастроли, а исполнителями главных партий были такие легендарные бурятские певцы, как Лхасаран Линховоин, Саян Раднаев, Бадма Балдаков, Ким Базарсадаев.
Премьерный проект 2020 года реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации - Бурятский театр оперы и балета стал одной из пятнадцати театральных организаций, получивших государственную поддержку на реализацию творческих проектов. Размер финансовой субсидии составит 13 миллионов рублей.
Премьерные показы «Князя Игоря» запланированы на декабрь 2020 года. В настоящее время открытие нового сезона Бурятского оперного театра отложено на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Решение о возобновлении деятельности учреждений культуры будет принято республиканским оперативным штабом, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
В Бурятии объявили постановочную группу оперы «Князь Игорь»
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