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В Улан-Удэ из-за коронавируса закрыли две школы

В Улан-Удэ из-за коронавируса закрыли две школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё 35 классов ушли на дистанционку

Коронавирус продолжает шествие по школам Улан-Удэ. Уже 35 классов в семи школах города переведены на дистанционный режим обучения из-за выявленных случаев COVID-19 среди учителей и учеников. Это классы в школах №№ 35,12,14,29,43,49,55.

Также полностью закрыты две школы №№ 22,108.

- Учебный процесс в очном режиме в данных школах будет возобновлен с 11 сентября, - сообщили сегодня в пресс-службе комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего два дня назад сообщалось только о заболевшей коронавирусом ученице гимназии №29. Девочка сходила на уроки, так что на самоизоляцию отправился её класс и несколько учителей.

На утро 9 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 5705 (+39 за сутки).

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