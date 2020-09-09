Бурятские борцы готовятся к чемпионату России

Во Владикавказ поедут 25 спортсменов из Бурятии
Сборная Бурятии по вольной борьбе активно готовится к чемпионату России. Масштабные соревнования будут проходить в Северной Осетии во Владикавказе с 9 по 11 октября. Отправятся на чемпионат 25 сильнейших спортсменов республики.
Сейчас команда Бурятии проходит второй этап подготовки к большим соревнованиям из трёх. Последние сборы планируют провести в Северной Осетии, чтобы ребята адаптировались к климату, другому часовому поясу и смогли достойно представить регион на чемпионате.
- АО «Забайкальское горнорудное предприятие» половину расходов по подготовке сборной Бурятии к октябрьскому чемпионату России взяло на себя. Это дополнительные средства на питание, витаминизацию, перелёты, проживание и т.д. В будущем с федерацией согласовали, что мы начинаем участвовать в рабочих совещаниях – наверное, раз в 2 недели будем ходить. Включаемся в работу, - рассказал «Байкал-Daily» главный инженер АО «ЗГРП», а также член Федерации спортивной борьбы Бурятии Петр Архинчеев.
Накануне, 7 сентября, на совещании Федерации спортивной борьбы Бурятии, минспорта республики и АО «ЗГРП», генерального партнёра федерации, отметили, что сегодня у нашей команды действительно есть возможность погрузиться в тренировочный процесс и подготовку с головой.
- Созданы очень хорошие условия. Проживание, питание, все необходимые выезды, медицинское сопровождение, подключили профессиональных массажистов к работе. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить от всех спортсменов, тренеров и от Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия компанию «ЗГРП», - сказал Жамсо Лхамажапов, вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятии по вольной борьбе.
Как добавили в пресс-службе федерации, главный тренер республики Цыбик Максаров на совещании докладывал план подготовки и итоги пройденных этапов. В связи с изменениями в едином календарном плане по причине пандемии, план подготовки также пришлось адаптировать к новым датам не один раз.
Напомним, 11 ноября 2019 года в здании правительства был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии между министерством спорта и молодёжной политики и акционерным обществом «Забайкальское горнорудное предприятие». Сотрудничество предполагает поддержку федерации борьбы Бурятии со стороны ЗГРП на чемпионате России,
Сейчас команда Бурятии проходит второй этап подготовки к большим соревнованиям из трёх. Последние сборы планируют провести в Северной Осетии, чтобы ребята адаптировались к климату, другому часовому поясу и смогли достойно представить регион на чемпионате.
- АО «Забайкальское горнорудное предприятие» половину расходов по подготовке сборной Бурятии к октябрьскому чемпионату России взяло на себя. Это дополнительные средства на питание, витаминизацию, перелёты, проживание и т.д. В будущем с федерацией согласовали, что мы начинаем участвовать в рабочих совещаниях – наверное, раз в 2 недели будем ходить. Включаемся в работу, - рассказал «Байкал-Daily» главный инженер АО «ЗГРП», а также член Федерации спортивной борьбы Бурятии Петр Архинчеев.
Накануне, 7 сентября, на совещании Федерации спортивной борьбы Бурятии, минспорта республики и АО «ЗГРП», генерального партнёра федерации, отметили, что сегодня у нашей команды действительно есть возможность погрузиться в тренировочный процесс и подготовку с головой.
- Созданы очень хорошие условия. Проживание, питание, все необходимые выезды, медицинское сопровождение, подключили профессиональных массажистов к работе. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить от всех спортсменов, тренеров и от Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия компанию «ЗГРП», - сказал Жамсо Лхамажапов, вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятии по вольной борьбе.
Как добавили в пресс-службе федерации, главный тренер республики Цыбик Максаров на совещании докладывал план подготовки и итоги пройденных этапов. В связи с изменениями в едином календарном плане по причине пандемии, план подготовки также пришлось адаптировать к новым датам не один раз.
Напомним, 11 ноября 2019 года в здании правительства был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии между министерством спорта и молодёжной политики и акционерным обществом «Забайкальское горнорудное предприятие». Сотрудничество предполагает поддержку федерации борьбы Бурятии со стороны ЗГРП на чемпионате России,