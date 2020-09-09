В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности

Ожидается высокий класс пожарной опасности



По информации гидрометцентра Бурятии, в ближайшие дни в республике ожидается повышение класса пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском агентства лесного хозяйства.



Сегодня 4 класс пожарной опасности (из пяти возможных) установлен в Муйском районе, 3 класс пожарной опасности установлен в Улан-Удэ, Тарбагатайском и Баунтовском районах.



Завтра, 10 сентября в Улан-Удэ, Муйском и Тарбагатайском районах ожидается 4 , высокий класс пожарной опасности.



Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.



