Ожидается высокий класс пожарной опасности
По информации гидрометцентра Бурятии, в ближайшие дни в республике ожидается повышение класса пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском агентства лесного хозяйства.
Сегодня 4 класс пожарной опасности (из пяти возможных) установлен в Муйском районе, 3 класс пожарной опасности установлен в Улан-Удэ, Тарбагатайском и Баунтовском районах.
Завтра, 10 сентября в Улан-Удэ, Муйском и Тарбагатайском районах ожидается 4 , высокий класс пожарной опасности.
Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.
В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Когда птица окрепнет, её выпустят
На Левом берегу продолжается строительство самой большой школы
Автор самого креативного поздравления получит памятный подарок
Аналитики выяснили, как поменялись предпочтения автовладельцев Бурятии за пять лет
На первую службу в Бурятии митрополита Иосифа зовут всё духовенство
Спортсменки из Бурятии заняли весь пьедестал
Бурятия на шестом месте в ДФО
Местами дожди сильные
Участники треккинга получат диплом о прохождении и значок
Проект расскажет о героях войны и спорта
Победители получат премии в размере 45000 рублей
Школьники республики и педагоги принимают участие в акции «Как живёшь, ветеран?»
Сведения об обитании черношапочного сурка в заповеднике требуют уточнения специалистов
Такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения
В республике стартовали учения инженеров ВВО