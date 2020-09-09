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В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности

В Бурятии ожидается повышение класса пожарной опасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается высокий класс пожарной опасности

По информации гидрометцентра Бурятии, в ближайшие дни в республике ожидается повышение класса пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском агентства лесного хозяйства.

Сегодня 4 класс пожарной опасности (из пяти возможных) установлен в Муйском районе, 3 класс пожарной опасности установлен в Улан-Удэ, Тарбагатайском и Баунтовском районах.

Завтра, 10 сентября в Улан-Удэ, Муйском и Тарбагатайском районах ожидается 4 , высокий класс пожарной опасности.

Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.

пожарная безопасность Лес
 
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