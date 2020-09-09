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Памятную доску установят в Улан-Удэ к годовщине смерти Петра Степанова

Памятную доску установят в Улан-Удэ к годовщине смерти Петра Степанова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Память бывшего директора Русского драмтеатра будет увековечена

На Русском драматическом театре имени Бестужева появится мемориальная доска директору театра (с 1998 по 2019 годы), почётному гражданину Улан-Удэ Петру Степанову. Доска будет открыта 16 сентября в 15 часов, сообщили в пресс-службе театра

Мероприятие приурочено к годовщине смерти – Пётр Степанов  ушёл из жизни мосле продолжительной болезни 15 сентября 2019 года.

Пётр Степанов более 30 лет посвятил работе в сфере искусства Бурятии. Он возглавил Русский драмтеатр ещё в 1998 году. За 21 год в должности директора остался в памяти коллег и друзей профессиональным организатором театрального дела. По его инициативе было построено новое здание Русского драмтеатра, до этого коллектив более 30 лет трудился в арендованном учебном театре Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства.

Степанова называют активным сподвижником общественных инициатив. При его непосредственном участии был проведен первый межрегиональный фестиваль драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем», издан первый в России сборник пьес широко известного драматурга.

Друзья и коллеги вспоминают, что Пётр Григорьевич оперативно решал бытовые, хозяйственные вопросы членов коллектива, многое делал для улучшения условий деятельности работников театра.

Портрет Петра Степанова кисти заслуженного художника Бурятии Олега Козлова в скором времени украсит портретную галерею театрального музея.

После смерти Степанова Русский драмтеатр возглавила Наталья Светозарова, бывший первый замминистра культуры и экс-помощник депутата Госдумы Будуева. 
мемориальная доска русский
 
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