В Иркутской области спасли истощённую цаплю

Когда птица окрепнет, её выпустят
Сотрудники иркутского питомника «К-9» выхаживают молодую серую цаплю. Птицу нашли на железнодорожных путях в Шелеховском районе, она была истощена.
- Накормили рыбкой, хорошо поела. Окрепнет, поправится и вернём в естественную среду обитания, - рассказали сотрудники питомника «К-9».
Когда птица окрепнет, её выпустят
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