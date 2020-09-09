На Левом берегу продолжается строительство самой большой школы
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Современная школа на 1275 мест строится по улице Автотранспортная на Левом берегу в Улан-Удэ. Эта школа будет самой большой.
О ходе работ сегодня рассказали в пресс-службе администрации города. В настоящий момент подрядчик – ООО «Дом 2000» - приступил к обустройству третьего этажа: проводится разбивка осей колонн блока А, устройство колонн и стен блоков Б, В, Г, Д. Также строители обустраивают стены первого этажа блока Е, И и перекрытия цокольного этажа блока Ж. Ведутся работы по вертикальной планировке площадки.
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- Строительная готовность на сегодня составляет 33%. Все работы ведутся согласно графика производства работ, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.⠀
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Всего на строительство школы в 2020-2021 годах будет выделено почти 1,5 млрд рублей.
Школа рассчитана на 1275 человек в одну смену с двумя бассейнами, спортзалом на три баскетбольных поля, уличным стадионом, двумя актовыми залами и современным оборудованием.
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– При строительстве школы мы будем решать и социальные вопросы жителей, которые живут около вновь возводимого здания. У нас большая транспортная артерия проходит здесь, и большая нагрузка на Селенгинский мост. Построив здесь школу, мы в том числе решим разгрузку нашего моста. Новая школа закроет потребности города в учебных местах. В том числе сюда будут ездить детишки из Иволгинского района, - отмечал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.⠀
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Самая большая школа Улан-Удэ готова на 33%
Общество, Фото:
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