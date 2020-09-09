В Бурятии запустили челлендж видеопоздравлений нацпарка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Автор самого креативного поздравления получит памятный подарок



С 9 по 18 сентября ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проведёт челлендж видеопоздравлений к 34-летию Забайкальского национального парка.



- Приглашаем всех желающих необычно и ярко поздравить Забайкальский национальный парк с днём рождения! Участие в челлендже предполагает согласие автора на публикацию видеопоздравления на сайте «Заповедного Подлеморья», страницах в социальных сетях. Автор самого креативного поздравления получит памятный подарок, - сообщают в «Заповедном Подлеморье».



Для участия в челлендже необходимо записать видеопоздравление для национального парка. Его нужно разместить в Instagram с хештегами #люблюзнп #знп34. При этом следует отметить аккаунт «Заповедного Подлеморья» @zapovednoe_podlemorye.



