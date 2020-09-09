В Бурятии назвали самые продаваемые автомобили

В Бурятии весь топ-5 2020 года занимают автомобили исключительно японского производства. За прошедшие пять лет рейтинг практически не претерпел изменений – популярные модели просто поменялись местами.В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге, лидерами стали модели корейских автоконцернов — Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. Немного южнее в Свердловской и Челябинской области становится больше представителей АвтоВАЗа: Лада Приора, Лада 2110 и 2114.- Стоит отметить попадание во всероссийский ТОП нынешнего года корейских марок. Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга. По мнению экспертов Дрома, такой стремительный рост популярности вызван удачным дизайном и более низкой ценой в отличии от европейских и японских аналогов», – рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.Всероссийский топ-10 в продаже автомобилей на Дроме за 2015 год и 8 месяцев 2020 года выглядит так: