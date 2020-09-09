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83% пациентов с коронавирусом в Бурятии выздоровели

83% пациентов с коронавирусом в Бурятии выздоровели
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия на шестом месте в ДФО

На 8 сентября, в Бурятии 83% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 84%. Бурятия находится на шестом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ДФО.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 96%. На втором месте – Забайкальский край - выздоровели уже 90% пациентов, на третьем – Амурская область, где коронавирус победили по 87% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 62%.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 54 521 случай заболевания коронавирусом, более половины (81%) жителей выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Уральском федеральном округе – 85%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 75%.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 8 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии составляло 5666 (+34 за сутки).
коронавирус
 
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