Местами дожди сильные
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 сентября, в республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу и южному берегу Байкала местами сильные дожди и возможны грозы.
Утром по северо-востоку туманы. Днём в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер переменный 4-9, местами порывы до 14 м/с.
Температура днём +15,+20, по северо-востоку до +21,+26.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Днём ожидается +17,+19.
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, Фото:
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