В Бурятии ожидаются дожди

Местами дожди сильные



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 сентября, в республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу и южному берегу Байкала местами сильные дожди и возможны грозы.



Утром по северо-востоку туманы. Днём в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер переменный 4-9, местами порывы до 14 м/с.



Температура днём +15,+20, по северо-востоку до +21,+26.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Днём ожидается +17,+19.

