В Улан-Удэ возле «зебр» появятся новые надписи

Надписи нанесут активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД



«Возьми ребёнка за руку», «отвлекись от телефона», «по переходу только пешком» - такие предупреждающие надписи появятся в Улан-Удэ на пешеходных переходах вблизи школ.



10 сентября активисты ОНФ планируют выехать к трём школам г.Улан-Удэ и совместно с ГИБДД нанести у «зебр» предупреждающие надписи для пешеходов.



Делают они это в рамках всероссийской акции «Дорога в школу».



- Основная цель этого мероприятия - напомнить детям и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В частности, при передвижении, пересечении дорог по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Мы хотим, чтобы дети и родители отвлеклись от телефона, безопасно переходили дорогу к школе. Эта акция направлена прежде всего к вниманию пешеходов и к снижению происшествий», — поясняет координатор всероссийской команды «Молодежка ОНФ» Александра Глушкова.



