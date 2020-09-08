Жителя Бурятии посадили в колонию на 28 дней

Мужчина сам выбрал колонию вместо обязательных работ



В Бурятии 45-летнему мужчине назначили обязательные работы за неуплату алиментов ребёнку. Однако осуждённый начал уклонялся от отбывания наказания.



Тогда уголовно-исправительная инспекция выписала представление. На этом основании суд заменил обязательные работы на лишение свободы. Мужчина проведёт в колонии общего режима 28 суток.



- Мужчина в судебном заседании пояснил, что с представлением о замене неотбытой части наказания в виде обязательных работ более строгим видом наказания он согласен, так как отбывать наказание в виде обязательных работ он не желает. Он был взят под стражу в зале суда и направлен для отбывания дальнейшего наказания в исправительное учреждение, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

