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В одном из старейших сёл Бурятии создали современную библиотеку

В одном из старейших сёл Бурятии создали современную библиотеку
Общество,  Фото:minkultrb.ru
На реконструкцию потратили пять миллионов рублей

4 сентября во время рабочей поездки в Кяхтинский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил одно из старейших сел республики - Усть-Кяхту. Здесь построили современную библиотеку, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Центром культурного и туристического притяжения не только самих сельчан, но и гостей, являются местная модельная библиотека, в которой есть возможность использования самых современных технологий, и центр татарской культуры.

Библиотека в Усть-Кяхте была реконструирована в 2019 году. На эти цели было направлено 5 млн рублей. Участие в проекте позволило провести капремонт помещения библиотеки, оснастить её современной эргономичной мебелью и техоборудованием в соответствии с современными стандартами, пополнить книжный фонд. Благодаря статусу модельной, на комплектование книжного фонда библиотеки выделено больше средств. Поступили 2624 экземпляра новых книг самых разных жанров.

- После открытия нашей модельной библиотеки значительно увеличилось количество посетителей. К нам ходят не только наши жители, но и приезжают. В деле сохранения и развития культуры, истории нашего края нам теперь помогает новое оборудование, для читателей здесь созданы комфортные условия для чтения, для работы в интернете, - рассказала заведующая библиотекой Наталья Чиркова.

Библиотека включена в туристический маршрут, объединяющий объекты, посвященные татарской культуре. Таким же значимым объектом развития сельского туризма Кяхтинского района является Центр татарской культуры «Алмагачлар». Два года назад силами инициативной группы был внедрён культурно-познавательный туристский маршрут с одноименным названием. На маршруте можно познакомиться с историко-культурными традициями, обычаями, этнокультурной идентичностью татар села Усть-Кяхта.
библиотека сельские поселения
 
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