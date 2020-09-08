В Улан-Удэ парк железнодорожников закрыт на реконструкцию

Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, обязательно ли ехать за брутальными пейзажами на Байкал, например, или в другое топовое место. Оказалось, всё в буквальном смысле под боком — нужно просто свернуть с трассы