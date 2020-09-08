Работы по благоустройству завершат в первой половине 2021 года
В Улан-Удэ стартовала реконструкция парка железнодорожников. При его разработке учитывалась историческая связь парка с окружающей частью города и уже сложившиеся основные пешеходные артерии.
В рамках реконструкции на территории парка будут обустроены несколько площадок для отдыха населения: центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.
Проект предполагает благоустройство 2,9 га зелёной зоны, укладку новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также обустройство асфальтированной велосипедной дорожки по периметру парка.
На время строительных работ территория парка будет закрыта для посещения. Завершить его благоустройство планируется в первой половине 2021 года. Общая стоимость строительных работ составит порядка 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Напомним, ранее руководство Восточно-Сибирской железной дороги собиралось восстановить парк в этом году до Дня железнодорожника, который отмечался 2 августа.
В Улан-Удэ парк железнодорожников закрыт на реконструкцию
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