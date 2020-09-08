В Бурятии выберут лучших молодых учёных

Победители получат премии в размере 45000 рублей



В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Лучший молодой ученый Бурятии – 2020». В нём могут принять участие сотрудники образовательных или научных организаций, расположенных в республике, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательной организации без учёной степени в возрасте до 30 лет.



Основные направления конкурса:

- социо-гуманитарные науки,

- естественные науки,

- технические науки,

- просвещение (популяризация науки).



Конкурс проводится в два этапа:

- I (отборочный) – внутри учебных заведений и научных организаций Бурятии с 7 до 28 сентября 2020 года;

- II (финальный) – среди победителей отборочного этапа по четырём направлениям от каждого учебного заведения и научных организаций, расположенных в РБ с 28 сентября до 2 октября 2020 года.



Объявление результатов конкурса состоится 5 октября. Победителям по каждому направлению присваивается звание лауреата. Победители по каждому направлению награждаются дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие призовые 2 и 3 места в каждом из направлений, получат дипломы призёров конкурса и памятные призы. Участникам конкурса вручат сертификаты участников.



Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию заявку, список трудов за сентябрь 2018 г. – сентябрь 2020 г. с подтверждающими документами и заполненный рейтинговый лист с подсчитанными баллами. Приём документов осуществляется до 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба БГУ со ссылкой на Совет молодых учёных РБ.

