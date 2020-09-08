Победители получат премии в размере 45000 рублей
В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Лучший молодой ученый Бурятии – 2020». В нём могут принять участие сотрудники образовательных или научных организаций, расположенных в республике, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательной организации без учёной степени в возрасте до 30 лет.
Основные направления конкурса:
- социо-гуманитарные науки,
- естественные науки,
- технические науки,
- просвещение (популяризация науки).
Конкурс проводится в два этапа:
- I (отборочный) – внутри учебных заведений и научных организаций Бурятии с 7 до 28 сентября 2020 года;
- II (финальный) – среди победителей отборочного этапа по четырём направлениям от каждого учебного заведения и научных организаций, расположенных в РБ с 28 сентября до 2 октября 2020 года.
Объявление результатов конкурса состоится 5 октября. Победителям по каждому направлению присваивается звание лауреата. Победители по каждому направлению награждаются дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие призовые 2 и 3 места в каждом из направлений, получат дипломы призёров конкурса и памятные призы. Участникам конкурса вручат сертификаты участников.
Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию заявку, список трудов за сентябрь 2018 г. – сентябрь 2020 г. с подтверждающими документами и заполненный рейтинговый лист с подсчитанными баллами. Приём документов осуществляется до 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба БГУ со ссылкой на Совет молодых учёных РБ.
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, Фото:
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