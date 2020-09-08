Монголию признали примером для подражания в борьбе с коронавирусом

Такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения



Нынешняя пандемия, вызванная новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен быть гораздо более защищённым, чем в этот раз. Об этом заявил 7 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, пандемия заболевания COVID-19 «учит всех множеству уроков». «Один из них состоит в том, что здоровье – это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право», – подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус и добавил, что система здравоохранения представляет собой «основу общественной, экономической и политической стабильности».



Среди примеров успешной борьбы с распространением инфекции он назвал Монголию и ряд других государств. По состоянию на 8 сентября, в Монголии зарегистрировано 310 завезённых случаев заболевания коронавирусом, общее количество выздоровевших от коронавируса составляет 296 человек.



На сегодняшний день в вирусологической лаборатории национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и в её отделении в аймаке Дархан-Уул проведено в общей сложности 200 тестов на выявление коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает национальное агентство Монцамэ.

