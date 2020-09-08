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В Иркутской области открыли новый детсад с бассейном

В Иркутской области открыли новый детсад с бассейном
Общество,  Фото:irkraion.ru
Сад примет 110 детей

7 сентября в микрорайоне Хрустальный парк деревни Новолисиха в Иркутском районе открыли новый детский садик на 110 мест. В микрорайоне с каждым днём растёт число жителей, идет активное строительство жилья, сообщили в пресс-службе Иркутского района.

При планировании микрорайона застройщик предусмотрел земельные участки под строительство двух детских садов и школы. Это назвали примеом грамотного комплексного подхода при строительстве микрорайона.

Новый детский садик построен с учётом всех необходимых современных требований. Здесь есть физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет, методический кабинет и комната детского психолога, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок и даже бассейн. Он оборудован малым грузовым лифтом.

детские сады
 
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