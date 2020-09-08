Кавээнщик из «Камызяк» станет ведущим молодёжного форума «Байкал»

В этом году мероприятие проведут в онлайн-формате



Вячеслав Макаров, участник команды КВН «Камызяки» и ведущий музыкального шоу «Маска» на НТВ, станет ведущим молодёжного форума «Байкал» в Иркутской области. На днях он записал видеоприветствие, в котором он призвал молодёжь принять участие в мероприятии.



Молодёжный форум «Байкал» пройдёт онлайн с 18 по 20 сентября. В этом году к нему можно присоединиться и в качестве участника, и в качестве слушателя. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие регистрацию. У них есть возможность побороться за грант от Росмолодёжи на свой проект в размере до 1,5 млн рублей. Приём заявок продлён до 13 сентября.



Остальные могут присоединиться к форуму в качестве слушателя. Для этого нужно заполнить простую анкету до 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.

