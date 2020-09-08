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В Бурятии сотрудники УФСИН помогли детскому центру

В Бурятии сотрудники УФСИН помогли детскому центру
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для детей собрали школьные принадлежности

Сотрудники УФСИН по Бурятии оказали благотворительную помощь Кабанскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Женсовет УФСИН провёл благотворительную акцию по сбору школьных принадлежностей для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники отделов и служб управления, следственного изолятора №1 и колоний республики собрали школьные принадлежности – альбомы, тетради, шариковые ручки, дневники, пеналы, краски, пластилин и многое другое.

Начальник отделения УФСИН по воспитательной и социальной работе с личным составом Иван Дьячков и заместитель председателя женсовета Ирина Васильева посетили Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе визита всю собранную канцелярию передали воспитанникам центра. 
УФСИН благотворительность
 
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