В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана

Сегодня, 8 сентября, пожарные провели пожарно-тактическое занятие в здании администрации села Аршан Тункинского района Бурятии.Пожарные отработали надевание боевой одежды, сбор и выезд по тревоге, включение в дыхательные аппараты, а также боевое развертывание сил и средств.Условный пожар был ликвидирован, а пожарные изучили особенности объекта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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