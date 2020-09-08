В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана

Пожарные отработали выезд по тревоге
Сегодня, 8 сентября, пожарные провели пожарно-тактическое занятие в здании администрации села Аршан Тункинского района Бурятии.
Пожарные отработали надевание боевой одежды, сбор и выезд по тревоге, включение в дыхательные аппараты, а также боевое развертывание сил и средств.
Условный пожар был ликвидирован, а пожарные изучили особенности объекта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Ирбисёнка не фиксируют фотоловушки, а его мама ходит одна
Его работы созданы из бивней мамонта
Размер стипендии составляет восемь тысяч в месяц
Пожилой мужчина рассказал о своём состоянии
Четыре миллиона рублей, запланированные на День города, отложат на Новый год
Она будет работать до 12 октября
Сегодня день рождения отмечает начальник поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев
Леса Окинского района обрабатывали в августе
В учениях приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники
«Вырвал две победы», - поделился Михаил Асташов
Во Владивостоке коллектив выступил сразу в двух фестивалях
«Жители Ольхона, это может коснуться любого!» - бьёт тревогу местная жительница
Татьяна Черных из Бурятии завоевала 1,1 миллион рублей
Книжку-раскраску выпустили федеральные дорожники
Всё лето местные жители ходили здесь в резиновых сапогах