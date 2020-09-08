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В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана

В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные отработали выезд по тревоге

Сегодня, 8 сентября, пожарные провели пожарно-тактическое занятие в здании администрации села Аршан Тункинского района Бурятии.

Пожарные отработали надевание боевой одежды, сбор и выезд по тревоге, включение в дыхательные аппараты, а также боевое развертывание сил и средств.

Условный пожар был ликвидирован, а пожарные изучили особенности объекта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 

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