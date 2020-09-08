В республике стартовали учения инженеров ВВО
На полигоне «Бурдуны» в Бурятии инженерные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к комплексным мероприятиям по инженерному обеспечению войск. В течение месяца с военнослужащими будут проведены практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, в том числе и в ночных условиях.
Личный состав инженерно-сапёрного подразделения с использованием инженерных машин разграждения ИМР-2 выполнит работы по созданию колонных путей в труднопроходимых местах, а экипажи установок разминирования УР-77 взрывным методом создадут проходы в минных полях для продвижения войск. Также в рамках практических занятий военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды. Кроме того, военнослужащие выполнят поиск взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и маневра войск.
На полевые занятия привлечено более 500 военных инженеров, задействовано около 50 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные создадут проходы в минных полях и завалах
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