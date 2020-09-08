В Бурятии дошколята участвовали в учениях пожарных

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Учения состоялись в детсаду



Сегодня, 8 сентября, пожарные Кяхты провели пожарно-тактическое занятие в детском саде «Теремок». Когда прозвучала сирена, воспитатели организовали эвакуацию детей, а прибывшие пожарные ликвидировали условный пожар.



- Подобные занятия необходимы не только пожарным, которые изучают особенности объекта, на котором происходит тренировка, но и детям, которые обучаются правильным действиям при пожаре, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



