Учения состоялись в детсаду
Сегодня, 8 сентября, пожарные Кяхты провели пожарно-тактическое занятие в детском саде «Теремок». Когда прозвучала сирена, воспитатели организовали эвакуацию детей, а прибывшие пожарные ликвидировали условный пожар.
- Подобные занятия необходимы не только пожарным, которые изучают особенности объекта, на котором происходит тренировка, но и детям, которые обучаются правильным действиям при пожаре, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии дошколята участвовали в учениях пожарных
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