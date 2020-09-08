Жителям Иркутской области покажут «Страну Героев»

Проект расскажет о героях войны и спорта
Выставку «Страна Героев» о спортсменах-фронтовиках смогут увидеть жители Иркутской области. Её подготовил государственный музей спорта. Выставка будет представлена в муниципальных образованиях региона в рамках дополнительной программы международного книжного фестиваля «Книгамарт».
- Это необычный проект. В формате комикса рассказываются истории десяти героев, которые проявили отвагу и мужество во время Великой Отечественной войны, а затем в мирное время достигли высот в спорте, либо способствовали его развитию. Выставка включает как иллюстрированные материалы, так и архивные документы, – рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Среди историй, которые смогут узнать посетители выставки, – биографии маршала Советского Союза Климента Ворошилова, который способствовал развитию стрельбы и созданию движения «ворошиловских стрелков», а также женщины-пилота Марины Чечневой, получившей прозвище «ночная ведьма». Она была командиром эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Совершила 810 боевых вылетов, сбросила на противника более 115 тонн боевого груза, уничтожила шесть складов, пять переправ, железнодорожный эшелон, четыре зенитных батареи. После войны Марина Чечнева установила рекорд скорости на спортивном самолёте Як-18. В течение длительного времени она являлась ведущей женской пилотажной группы на воздушных парадах. Имела почётное звание заслуженного мастера спорта СССР.
В ближайшее время плакатную выставку смогут посетить жители Ангарска, Саянска и Бугульдейки, затем - Черемхово, Заларей, Тулуна, Братска, Тайшета и Байкальска. На основе экспозиции организаторы подготовили квесты и викторины.
«Страна Героев» – это один из крупнейших федеральных проектов, представляющий мотивационные комиксы о силе духа и о безграничности человеческих возможностей через вдохновляющие истории реальных героев — спортсменов и физкультурников, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных обстоятельствах.
Возрастное ограничение 6+
Жителям Иркутской области покажут «Страну Героев»
Общество, Фото:
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