В Бурятии живёт единственный резчик по мамонтовой кости

Его работы созданы из бивней мамонта



Уникальный косторез Бато-Мунко Чимитов живёт в Бурятии. В паблике правительства Бурятии в соцсети сообщается, что Бато-Мунко Чимитов единственный в республике резчик по мамонтовой кости.



Этому ремеслу мастер посвятил всю жизнь. Его работы созданы из бивней мамонта. Потомок тохойских дарханов закончил Абрамцевское художественно-промышленное учили¬ще в Подмосковье. Он работал главным художником завода художественных изделий и сувениров Улан-Удэ. Позже организовал в республике единственный цех по изготовлению сувениров из кости.



По словам автора, самое главное в процессе изготовления изделия из кости – ответственность, неспешность и любовь к своему делу. Раскрыть свои секреты художник хочет и молодому поколению. В 2019 году бурятский косторез стал победителем конкурса «Сказ на бивне мамонта» на фестивале косторезного искусства в Якутске.



Его произведения хранятся в музее имени Сампилова в Улан-Удэ, музеях Москвы, Иркутска, Якутии и в частных коллекциях. Мастер не собирается останавливаться на достигнутом.



