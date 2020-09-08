Размер стипендии составляет восемь тысяч в месяц
Студенты Иркутского государственного университета (ИГУ) вошли в число победителей стипендиального конкурса Оксфордского Российского фонда на 2020-2021 учебный год. Размер стипендии составляет 8000 рублей в месяц.
В конкурсе участвовали студенты бакалавриата гуманитарных направлений ИГУ. По итогам Фонд выделил университету 104 стипендии, 60 победителей уже объявлены.
— В конкурсе студенты Иркутского государственного университета продемонстрировали активное участие в научной и практической деятельности кафедр, факультетов и университета в целом, представили свои научные публикации, — отметила координатор стипендиальной программы Оксфордского Российского фонда в ИГУ Ольга Эдельштейн.
ИГУ — единственный в Иркутской области вуз, где 15-й год действует стипендиальная программа Оксфордского Российского фонда.
Стипендия назначается сроком на один учебный год, сообщили в пресс-службе вуза.
Иркутские студенты выиграли стипендию Оксфордского фонда
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