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Союз писателей России приедет на «Забайкальскую осень»

Союз писателей России приедет на «Забайкальскую осень»
Общество,  Фото:pixabay.com
Литературный праздник объединит любителей литературы в юбилейный 55-й раз

Одно из самых значительных событий в области культуры в Забайкальском крае – «Забайкальская осень» пройдёт с 12 по 27 сентября. В этом году праздник литературы состоится уже в юбилейный 55-й раз. В его программе запланировано проведение множества различных мероприятий. Торжественное открытие состоится 12 сентября в Чите на площади Ленина в 15:00 в рамках X городского фестиваля «Время читать».

13 сентября Забайкальская краевая библиотека имени Г.Р. Граубина по традиции проведёт литературный праздник «Вишняков собирает друзей» в Сухотино – на берегу Ингоды в районе известного и популярного у жителей Читы природного памятника.

Приятным сюрпризом для жителей города станет открытие литературной скамьи в микрорайоне Северный. На этот раз скамья посвящена одной из самых значимых фигур в литературном мире Забайкалья – поэту и писателю Михаилу Евсеевичу Вишнякову.

Среди значимых мероприятий программы «Забайкальской осени-2020» – выездной пленум Союза писателей России во главе с председателем правления Николаем Ивановым. Мероприятие состоится на базе краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина и будет посвящено актуальным вопросам функционирования творческой организации в современных условиях. Пленум в онлайн-формате смогут посетить региональные научные библиотеки России и писательские организации Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, в программе литературного праздника – научно-практическая конференция для муниципальных библиотек региона «Литературные традиции и библиотечные практики: синтез опыта и новаций». Также состоится презентация книг двукратного лауреата литературной премии губернатора Забайкальского края – премии имени М.Е. Вишнякова Бориса Макарова «Золотые зимородки» и «Знамя Победы».

Запланированы презентации сборника стихов «Осень любви и надежды» Олега Мюллера, сборника «Антология прозы и поэзии молодых литераторов России «Онон», альбомов Елены Иманаковой «Художники-фронтовики Забайкалья», «Гомбоев Доржи Гомбоевич», «О Нерчинске с любовью».

В рамках XI Вишняковских чтений в краевой детской библиотеке имени Г.Р. Граубина состоится презентация книг Аллы Озорниной «Не просто серое вещество» и «Тайна древнего амулета».

Продолжит свою работу семинар начинающих авторов «Подбирая слово к слову». Принять в нём участие уже изъявили желание многие литераторы Забайкалья.

19 сентября в доме офицеров Забайкальского края пройдёт традиционная церемония вручения премии М.Е. Вишнякова в области литературы. В этом году на соискание престижной награды претендуют десять номинантов, представивших на суд жюри свои творческие работы.

21 сентября литературный «десант» в составе руководства Союза писателей России и председателей региональных писательских организаций из Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Читы отправятся в первую столицу Забайкалья – Нерчинск, где они встретятся с жителями города и осмотрят его достопримечательности, в числе которых – дворец золотопромышленника Михаила Бутина.

Для юных читателей в рамках литературного праздника «Читающее детство» проведут встречу с иркутским писателем Юрием Барановым и забайкальскими авторами Николаем Ярославцевым, Аллой Озорниной и Борисом Кузником. В краевой детской библиотеке имени Г.Р. Граубина будут подведены итоги марафона «Читаем о войне с Граубинкой», конкурсов «В гостях у короля-сказочника Ханса Кристиана Андерсена» и «Летние приключения», а также викторины «Эрудит».

Напомним, начало празднику «Забайкальская осень» было положено в сентябре 1965 года, когда в Чите состоялся первый семинар молодых литераторов Восточной Сибири и Дальнего Востока, инициаторами и организаторами которого были Читинский областной комитет комсомола и Читинская писательская организация во главе с известным забайкальским писателем Георгием Рудольфовичем Граубиным. Семинар стал заметным явлением в литературной жизни России. В нём приняли участие около 50 известных и более 70 молодых авторов, среди них ставшие позднее широко известными Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Дмитрий Сергеев, Владимир Корнаков, Михаил Асламов, Роман Солнцев, Ростислав Филиппов и многие другие.

Ежегодное проведение «Забайкальской осени» в Чите и районах края стало замечательной традицией. Мероприятия литературного праздника представляют большой интерес для профессиональных и самодеятельных прозаиков и поэтов, учёных-литературоведов, литературных организаций и объединений городов и районов края, учителей русского языка и литературы, преподавателей вузов, студентов-филологов, сотрудников библиотек, читателей, интересующихся современным развитием словесности, а также творчеством забайкальских авторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
пленум семинар литература поэзия библиотека писатели Праздники Забайкальский край
 
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