Лучник из Агинского округа установил новый рекорд России

Общество, Фото: пресс-служба федерации стрельбы из лука России

Результат Бэлигто Цынгуева на чемпионате – 1364 очка



В Рязани 5 сентября стартовал чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие сильнейшие лучники из 24 регионов России.



- С результатом 1364 очка новый рекорд России установил Бэлигто Цынгуев, спортсмен Забайкальского края. Рекорд с результатом 1352 очка был поставлен Владимиром Ешеевым, также уроженцем Забайкалья. Сейчас Владимир Ешеев является президентом федерации по стрельбе из лука России. Его результат не могли побить 26 лет. Затем в 2016 году Галсан Базаржапов установил рекорд в 1356 очка, – рассказал тренер спортсмена Балта Цынгуев.



Спортсмены разыграют медали чемпионата по сумме четырёх дисциплин: мужчины на дистанциях 90, 70, 50 и 30 метров, женщины на дистанциях 70, 60, 50 и 30 метров. Соревнования завершатся 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

